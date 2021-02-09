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НХЛ: Тампа и Эдмонтон побеждают на выезде
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата
Оттава – Эдмонтон – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Рейнджерс – Айлендерс – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Торонто – Ванкувер – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Коламбус – Каролина – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Сент-Луис – Аризона – 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Нэшвилл – Тампа-Бэй – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
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