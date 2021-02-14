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НХЛ. Тампа-Бэй на выезде громит Флориду, Ванкувер дома разбирается с Калгари
Результаты тура НХЛ
В ночь с 13 на 14 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" - "Оттава"
1 - 2 (0-0; 1-1; 0-1)
"Сан-Хосе" - "Вегас"
1 - 3 (0-1; 1-1; 0-1)
"Айлендерс" - "Бостон"
4 - 2 (2-1; 0-1; 2-0)
"Торонто" - "Монреаль"
1 - 2 (1-0; 0-0; 0-2)
"Флорида" - "Тампа-Бэй"
1 - 6 (0-0; 0-4; 1-2)
"Аризона" - "Сент-Луис"
4 - 5 после ОТ (1-2; 1-1; 2-1; 0-1)
"Даллас" - "Каролина"
3 - 4 после Б (0-0; 1-2; 2-1; 0-0; 0-1)
"Нэшвилл" - "Детройт"
2 - 4 (0-2; 0-1; 2-1)
"Чикаго" - "Коламбус"
3 - 2 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 1-0)
"Ванкувер" - "Калгари"
3 - 1 (0-0; 1-1; 2-0)
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