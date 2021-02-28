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НХЛ. Тампа-Бэй разгромили Даллас, Виннипег в овертайме дожал Монреаль

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Тампа-Бэй разгромили Даллас, Виннипег в овертайме дожал Монреаль

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В ночь с 27 на 28 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" - "Питтсбург"

3 - 4 после ОТ (1-0; 2-2; 0-1; 0-1)

"Эдмонтон" - "Торонто"

0 - 4 (0-2; 0-1; 0-1)

"Тампа-Бэй" - "Даллас"

5 - 0 (1-0; 3-0; 1-0)

"Флорида" - "Каролина"

3 - 4 после Б (0-1; 0-0; 3-2; 0-0; 2-3)

"Миннесота" - "Лос-Анджелес"

4 - 3 после ОТ (2-0; 1-2; 0-1; 1-0)

"Чикаго" - "Детройт"

3 - 5 (0-1; 1-2; 2-2)

"Аризона" - "Колорадо"

2 - 6 (0-1; 1-1; 1-4)

"Анахайм" - "Вегас"

2 - 3 после ОТ (1-1; 0-1; 1-0; 0-1)

"Виннипег" - "Монреаль"

2 - 1 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)

"Сан-Хосе" - "Сент-Луис"

6 - 7 (2-1; 2-3; 2-3)

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В статье: НХЛ
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