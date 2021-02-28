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НХЛ. Тампа-Бэй разгромили Даллас, Виннипег в овертайме дожал Монреаль
Результаты тура НХЛ
google.co.uk
В ночь с 27 на 28 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" - "Питтсбург"
3 - 4 после ОТ (1-0; 2-2; 0-1; 0-1)
"Эдмонтон" - "Торонто"
0 - 4 (0-2; 0-1; 0-1)
"Тампа-Бэй" - "Даллас"
5 - 0 (1-0; 3-0; 1-0)
"Флорида" - "Каролина"
3 - 4 после Б (0-1; 0-0; 3-2; 0-0; 2-3)
"Миннесота" - "Лос-Анджелес"
4 - 3 после ОТ (2-0; 1-2; 0-1; 1-0)
"Чикаго" - "Детройт"
3 - 5 (0-1; 1-2; 2-2)
"Аризона" - "Колорадо"
2 - 6 (0-1; 1-1; 1-4)
"Анахайм" - "Вегас"
2 - 3 после ОТ (1-1; 0-1; 1-0; 0-1)
"Виннипег" - "Монреаль"
2 - 1 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 1-0)
"Сан-Хосе" - "Сент-Луис"
6 - 7 (2-1; 2-3; 2-3)
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