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НХЛ: Миннесота обыграла Вегас, Эдмонтон сильнее Оттавы

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Миннесота обыграла Вегас, Эдмонтон сильнее Оттавы

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Миннесота – Вегас – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Эдмонтон – Оттава – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Колорадо – Аризона – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Сан-Хосе – Сент-Луис – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Ванкувер – Монреаль – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

Анахайм – Лос-Анджелес – 6:5 (2:1, 3:2, 0:2, 1:0)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Миннесота Уайлд
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