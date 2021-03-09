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НХЛ: Миннесота обыграла Вегас, Эдмонтон сильнее Оттавы
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Миннесота – Вегас – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Эдмонтон – Оттава – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Колорадо – Аризона – 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Сан-Хосе – Сент-Луис – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Ванкувер – Монреаль – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Анахайм – Лос-Анджелес – 6:5 (2:1, 3:2, 0:2, 1:0)
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