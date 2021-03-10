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НХЛ: Тампа обыграла Детройт, победы Вашингтона и Питтсбурга

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Тампа обыграла Детройт, победы Вашингтона и Питтсбурга

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Питтсбург – Рейнджерс – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Айлендерс – Бостон – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:1)

Филадельфия – Баффало – 5:4 (1:3, 2:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:0)

Вашингтон – Нью-Джерси – 5:4 (1:0, 3:1, 0:3, 1:0)

Каролина – Нэшвилл – 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Коламбус – Флорида – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Торонто – Виннипег – 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Детройт – Тампа-Бэй – 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Даллас – Чикаго – 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Тампа-Бэй
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