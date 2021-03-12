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НХЛ: Детройт огорчил Тампу, Вашингтон увез победу из Филадельфии
Большой игровой день в НХЛ
Douglas DeFelice-USA TODAY Sports
Торонто – Виннипег – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Филадельфия – Вашингтон – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
Айлендерс – Нью-Джерси – 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)
Коламбус – Флорида – 4:5 (0:0, 2:1, 2:3, 0:1)
Каролина – Нэшвилл – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Баффало – Питтсбург – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Бостон – Рейнджерс – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Детройт – Тампа-Бэй – 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)
Даллас – Чикаго – 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
Калгари – Монреаль – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
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