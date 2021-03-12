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НХЛ: Детройт огорчил Тампу, Вашингтон увез победу из Филадельфии

Хоккей
(1 голосов)

Большой игровой день в НХЛ

НХЛ: Детройт огорчил Тампу, Вашингтон увез победу из Филадельфии

Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

Новина українською

Торонто – Виннипег – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Филадельфия – Вашингтон – 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Айлендерс – Нью-Джерси – 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Коламбус – Флорида – 4:5 (0:0, 2:1, 2:3, 0:1)

Каролина – Нэшвилл – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Баффало – Питтсбург – 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Бостон – Рейнджерс – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Детройт – Тампа-Бэй – 6:4 (3:2, 2:0, 1:2)

Даллас – Чикаго – 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

Калгари – Монреаль – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Детройт Ред Уингз
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