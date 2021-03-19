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НХЛ: Тампа обыграла Чикаго, успехи Эдмонтона и Колорадо
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Нью-Джерси – Питтсбург – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Айлендерс – Филадельфия – 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)
Каролина – Коламбус – 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Тампа-Бэй – Чикаго – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Флорида – Нэшвилл – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Баффало – Бостон – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Детройт – Даллас – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Колорадо – Миннесота – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Эдмонтон – Виннипег – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Анахайм – Аризона – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)
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