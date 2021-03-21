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НХЛ. Даллас в гостях разгромили Детройт, Айлендерс дома не оставили шансов Филадельфии
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 20 на 21 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Айлендерс" - "Филадельфия"
6 - 1 (4-1; 0-0; 2-0)
"Вашингтон" - "Рейнджерс"
1 - 3 (0-1; 0-0; 1-2)
"Детройт" - "Даллас"
0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)
"Каролина" - "Коламбус"
2 - 3 после Б (0-0; 1-0; 1-2; 0-0; 1-2)
"Монреаль" - "Ванкувер"
5 - 4 после Б (1-0; 2-2; 1-2; 0-0; 2-1)
"Торонто" - "Калгари"
2 - 0 (0-0; 1-0; 1-0)
"Анахайм" - "Аризона"
1 - 5 (0-3; 0-1; 1-1)
"Сан-Хосе" - "Сент-Луис"
2 - 5 (1-2; 1-0; 0-3)
"Эдмонтон" - "Виннипег"
4 - 2 (1-2; 0-0; 3-0)
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