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НХЛ. Даллас в гостях разгромили Детройт, Айлендерс дома не оставили шансов Филадельфии

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Даллас в гостях разгромили Детройт, Айлендерс дома не оставили шансов Филадельфии

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В ночь с 20 на 21 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Айлендерс" - "Филадельфия"

6 - 1 (4-1; 0-0; 2-0)

"Вашингтон" - "Рейнджерс"

1 - 3 (0-1; 0-0; 1-2)

"Детройт" - "Даллас"

0 - 3 (0-0; 0-1; 0-2)

"Каролина" - "Коламбус"

2 - 3 после Б (0-0; 1-0; 1-2; 0-0; 1-2)

"Монреаль" - "Ванкувер"

5 - 4 после Б (1-0; 2-2; 1-2; 0-0; 2-1)

"Торонто" - "Калгари"

2 - 0 (0-0; 1-0; 1-0)

"Анахайм" - "Аризона"

1 - 5 (0-3; 0-1; 1-1)

"Сан-Хосе" - "Сент-Луис"

2 - 5 (1-2; 1-0; 0-3)

"Эдмонтон" - "Виннипег"

4 - 2 (1-2; 0-0; 3-0)

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В статье: НХЛ
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