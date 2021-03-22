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Кременчук уверенно разобрался с Белым Барсом

Хоккей
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Хозяева показали все свои сильные стороны

Кременчук уверенно разобрался с Белым Барсом

Новина українською

22 марта в Кременчуге состоялся первый четвертьфинальный поединок плей-офф УХЛ Париматч, в котором "Кременчук" встретился с "Белым Барсом".

Кременчужане с быстрого гола начали поединок. Белоцерковчане сразу ответили на пропущенную шайбу. Однако еще до конца первого периода подопечные Савицкого смогли выйти вперед.

Второй период хоккеисты "Белого Барса" провалили. Подопечные Буценко пропустили пять шайб за первые восемь минут. Ответили белоцерковчане только двумя точными бросками.

В заключительной 20-минутке подопечные Савицкого забросили еще две шайбы, а вот гости отличились только один раз.

"Кременчук" - "Белый Барс" 11:4 (2:1, 7:2, 2:1)

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В статье: ХК Белый барс (Белая Церковь) Кременчук
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