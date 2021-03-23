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Хоккеист украинского происхождения – автор быстрейшего хет-трика в истории НХЛ. ВИДЕО
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Билл Мосиенко, канадский форвард украинского происхождения, ровно 68 лет назад, в составе Чикаго забросил 3 шайбы в ворота Рейнджерс всего за 21 секунду. Матч завершился со счетом 7:6 в пользу Блэкхокс.
Тот самый хет-трик Мосиенко в матче с Рейнджерс:
В НХЛ Мосиенко с 1939 по 1955 года провел 711 матчей, в которых забросил 258 шайб и отдал 282 результативных передач.
Билл Мосиенко умер в 1994 году в 72-летнем возрасте. В его честь переименована одна из спортивных арен в родном Виннипеге.
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