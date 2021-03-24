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НХЛ: Тампа обыграла Даллас, драма Аризоны и Колорадо

Хоккей
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В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата

НХЛ: Тампа обыграла Даллас, драма Аризоны и Колорадо

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Филадельфия – Нью-Джерси – 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Чикаго – Флорида – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Нэшвилл – Детройт – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Даллас – Тампа-Бэй – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Аризона – Колорадо – 5:4 (2:2, 0:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 1:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
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