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НХЛ. Разгромы от Рейнджерс и Нэшвилла, осечки Тампы и Вегаса

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ. Разгромы от Рейнджерс и Нэшвилла, осечки Тампы и Вегаса

фото - nhl.com

Новина українською

Коламбус – Каролина – 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Оттава – Торонто – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Питтсбург – Баффало – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Вашингтон – Нью-Джерси – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Бостон – Айлендерс – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Филадельфия – Рейнджерс – 3:8 (0:3, 2:3, 1:2)

Миннесота – Сент-Луис – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Нэшвилл – Детройт – 7:1 (4:1, 1:0, 2:0)

Чикаго – Флорида – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Даллас – Тампа-Бэй – 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)

Колорадо – Вегас – 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз
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