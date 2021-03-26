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НХЛ. Разгромы от Рейнджерс и Нэшвилла, осечки Тампы и Вегаса
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
фото - nhl.com
Коламбус – Каролина – 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)
Оттава – Торонто – 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Питтсбург – Баффало – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Вашингтон – Нью-Джерси – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Бостон – Айлендерс – 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
Филадельфия – Рейнджерс – 3:8 (0:3, 2:3, 1:2)
Миннесота – Сент-Луис – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Нэшвилл – Детройт – 7:1 (4:1, 1:0, 2:0)
Чикаго – Флорида – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Даллас – Тампа-Бэй – 4:3 (0:0, 3:2, 1:1)
Колорадо – Вегас – 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
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