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НХЛ. Флорида в овертайме дожимает Даллас, Аризона разгромила Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
В ночь с 27 на 28 марта состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" - "Тампа-Бэй"
4 - 3 (0-2; 3-0; 1-1)
"Питтсбург" - "Айлендерс"
6 - 3 (2-0; 3-1; 1-2)
"Торонто" - "Эдмонтон"
4 - 3 после ОТ (0-0; 1-3; 2-0; 1-0)
"Даллас" - "Флорида"
3 - 4 после ОТ (2-2; 0-1; 1-0; 0-1)
"Чикаго" - "Нэшвилл"
1 - 3 (0-1; 1-1; 0-1)
"Аризона" - "Сан-Хосе"
4 - 0 (0-0; 2-0; 2-0)
"Калгари" - "Виннипег"
4 - 2 (2-0; 0-2; 2-0)
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