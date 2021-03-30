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НХЛ: Вегас разобрался с Лос-Анджелесом, успехи Питтсбурга и Виннипега

Хоккей
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В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас разобрался с Лос-Анджелесом, успехи Питтсбурга и Виннипега

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Торонто – Эдмонтон – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Питтсбург – Айлендерс – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Баффало – Филадельфия – 3:4 (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Колорадо – Анахайм – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Калгари – Виннипег – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Вегас – Лос-Анджелес – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Сан-Хосе – Миннесота – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 3:2)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс
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