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НХЛ: Вегас проиграл Лос-Анджелесу, Баффало прервал 18-матчевую серию поражений
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Баффало – Филадельфия – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Виннипег – Торонто – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Колорадо – Аризона – 9:3 (5:2, 1:1, 3:0)
Вегас – Лос-Анджелес – 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
Сан-Хосе – Миннесота – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
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