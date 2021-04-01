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НХЛ: Вегас проиграл Лос-Анджелесу, Баффало прервал 18-матчевую серию поражений

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас проиграл Лос-Анджелесу, Баффало прервал 18-матчевую серию поражений

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Баффало – Филадельфия – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Виннипег – Торонто – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Колорадо – Аризона – 9:3 (5:2, 1:1, 3:0)

Вегас – Лос-Анджелес – 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Сан-Хосе – Миннесота – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Баффало Сейбрз
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