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НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Нью-Джерси, Виннипег уступает Торонто
Результаты матчей тура
В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" - "Вашингтон"
1 - 2 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 0-1)
"Виннипег" - "Торонто"
1 - 2 после Б (0-0; 1-1; 0-0; 0-0; 0-1)
"Эдмонтон"" - "Калгари"
3 - 2 (0-1; 2-1; 1-0)
"Колорадо" - "Сент-Луис"
3 - 2 (3-2; 1-0; 0-0)
"Анахайм" - "Аризона"
2 - 4 (1-1; 1-1; 0-2)
"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе"
0 - 3 (0-1; 0-1; 0-1)
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