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НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Нью-Джерси, Виннипег уступает Торонто

Хоккей
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Результаты матчей тура

НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Нью-Джерси, Виннипег уступает Торонто

UA-Футбол
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В ночь со 2 на 3 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" - "Вашингтон"

1 - 2 после ОТ (0-0; 1-1; 0-0; 0-1)

"Виннипег" - "Торонто"

1 - 2 после Б (0-0; 1-1; 0-0; 0-0; 0-1)

"Эдмонтон"" - "Калгари"

3 - 2 (0-1; 2-1; 1-0)

"Колорадо" - "Сент-Луис"

3 - 2 (3-2; 1-0; 0-0)

"Анахайм" - "Аризона"

2 - 4 (1-1; 1-1; 0-2)

"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе"

0 - 3 (0-1; 0-1; 0-1)

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В статье: НХЛ
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