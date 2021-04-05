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НХЛ: Детройт разгромил Тампу, Флорида выиграла 6-й матч подряд
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
фото - Reuters
Тампа-Бэй – Детройт – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Нью-Джерси – Вашингтон – 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)
Флорида – Коламбус – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Каролина – Даллас – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Калгари – Торонто – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Анахайм – Аризона – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
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