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НХЛ: Вегас разбил Сент-Луис, драма Миннесоты и Колорадо
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Монреаль – Эдмонтон – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Бостон – Филадельфия – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Виннипег – Оттава – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
Сент-Луис – Вегас – 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Миннесота – Колорадо – 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)
Калгари – Торонто – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
Лос-Анджелес – Аризона – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
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