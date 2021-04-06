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НХЛ: Вегас разбил Сент-Луис, драма Миннесоты и Колорадо

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас разбил Сент-Луис, драма Миннесоты и Колорадо

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Монреаль – Эдмонтон – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Бостон – Филадельфия – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Виннипег – Оттава – 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)

Сент-Луис – Вегас – 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)

Миннесота – Колорадо – 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)

Калгари – Торонто – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)

Лос-Анджелес – Аризона – 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

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В статье: НХЛ Вегас Голден Найтс Миннесота Уайлд
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