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НХЛ. Виннипег в гостях разгромил Монреаль, Калгари дома уничтожили Эдмонтон
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 10 на 11 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" - "Детройт"
4 - 5 после Б (2-2; 1-1; 1-1; 0-0; 1-2)
"Коламбус" - "Чикаго"
3 - 4 (2-2; 0-2; 1-0)
"Монреаль" - "Виннипег"
0 - 5 (0-0; 0-3; 0-2)
"Торонто" - "Оттава"
6 - 5 (2-0; 2-3; 2-2)
"Нэшвилл" - "Тампа-Бэй"
0 - 3 (0-1; 0-1; 0-1)
"Сент-Луис" - "Миннесота"
3 - 2 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 1-0)
"Калгари" - "Эдмонтон"
5 - 0 (0-0; 4-0; 1-0)
"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес"
2 - 4 (1-1; 0-3; 1-0)
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