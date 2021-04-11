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НХЛ. Виннипег в гостях разгромил Монреаль, Калгари дома уничтожили Эдмонтон

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег в гостях разгромил Монреаль, Калгари дома уничтожили Эдмонтон

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В ночь с 10 на 11 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" - "Детройт"

4 - 5 после Б (2-2; 1-1; 1-1; 0-0; 1-2)

"Коламбус" - "Чикаго"

3 - 4 (2-2; 0-2; 1-0)

"Монреаль" - "Виннипег"

0 - 5 (0-0; 0-3; 0-2)

"Торонто" - "Оттава"

6 - 5 (2-0; 2-3; 2-2)

"Нэшвилл" - "Тампа-Бэй"

0 - 3 (0-1; 0-1; 0-1)

"Сент-Луис" - "Миннесота"

3 - 2 после ОТ (0-1; 1-1; 1-0; 1-0)

"Калгари" - "Эдмонтон"

5 - 0 (0-0; 4-0; 1-0)

"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес"

2 - 4 (1-1; 0-3; 1-0)

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В статье: НХЛ
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