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НХЛ: Нэшвилл разгромил Тампу, Вашингтон не заметил Филадельфию
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
фото - Reuters
Нью-Джерси – Рейнджерс – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Бостон – Баффало – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:0)
Вашингтон – Филадельфия – 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)
Торонто – Калгари – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Нэшвилл – Тампа-Бэй – 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)
Даллас – Флорида – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
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