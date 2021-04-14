  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Нэшвилл разгромил Тампу, Вашингтон не заметил Филадельфию
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Нэшвилл разгромил Тампу, Вашингтон не заметил Филадельфию

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Нэшвилл разгромил Тампу, Вашингтон не заметил Филадельфию

фото - Reuters

Новина українською

Нью-Джерси – Рейнджерс – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Бостон – Баффало – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, по буллитам - 2:0)

Вашингтон – Филадельфия – 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

Торонто – Калгари – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Нэшвилл – Тампа-Бэй – 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)

Даллас – Флорида – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...