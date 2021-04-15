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НХЛ: Вегас легко обыграл Лос-Анджелес, гостевые успехи Виннипега и Калгари
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Миннесота – Аризона – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Оттава – Виннипег – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Монреаль – Калгари – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Сент-Луис – Колорадо – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
Лос-Анджелес – Вегас – 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)
Сан-Хосе – Анахайм – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
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