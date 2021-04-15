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НХЛ: Вегас легко обыграл Лос-Анджелес, гостевые успехи Виннипега и Калгари

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Вегас легко обыграл Лос-Анджелес, гостевые успехи Виннипега и Калгари

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Миннесота – Аризона – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Оттава – Виннипег – 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Монреаль – Калгари – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Сент-Луис – Колорадо – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)

Лос-Анджелес – Вегас – 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Сан-Хосе – Анахайм – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

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В статье: НХЛ Калгари Флеймз Вегас Голден Найтс
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