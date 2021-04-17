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НХЛ. Вегас на выезде разгромил Анахайм, Бостон дома побеждает Айлендерс

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вегас на выезде разгромил Анахайм, Бостон дома побеждает Айлендерс

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В ночь с 16 на 17 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Монреаль" - "Калгари"

2 - 1 (0-0; 1-0; 1-1)

"Бостон" - "Айлендерс"

3 - 0 (1-0; 1-0; 1-0)

"Миннесота" - "Сан-Хосе"

3 - 2 (1-1; 2-0; 0-1)

"Анахайм" - "Вегас"

0 - 4 (0-0; 0-3; 0-1)

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В статье: НХЛ
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