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НХЛ. Нэшвилл в гостях одолел Чикаго, Калгари обыграли Монреаль
Результаты тура НХЛ
В ночь с 23 на 23 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" - "Бостон"
6 - 4 (1-1; 2-0; 3-3)
"Рейнджерс" - "Филадельфия"
4 - 1 (2-1; 0-0; 2-0)
"Чикаго" - "Нэшвилл"
1 - 3 (0-0; 0-2; 1-1)
"Калгари" - "Монреаль"
4 - 2 (2-2; 0-0; 2-0)
"Лос-Анджелес" - "Миннесота"
2 - 4 (1-1; 0-1; 1-2)
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