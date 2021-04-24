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НХЛ. Нэшвилл в гостях одолел Чикаго, Калгари обыграли Монреаль

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл в гостях одолел Чикаго, Калгари обыграли Монреаль

UA-Футбол
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В ночь с 23 на 23 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" - "Бостон"

6 - 4 (1-1; 2-0; 3-3)

"Рейнджерс" - "Филадельфия"

4 - 1 (2-1; 0-0; 2-0)

"Чикаго" - "Нэшвилл"

1 - 3 (0-0; 0-2; 1-1)

"Калгари" - "Монреаль"

4 - 2 (2-2; 0-0; 2-0)

"Лос-Анджелес" - "Миннесота"

2 - 4 (1-1; 0-1; 1-2)

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В статье: НХЛ
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