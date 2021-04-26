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НХЛ: Тампа одолела Коламбус, Питтсбург сильнее Бостона
В НХЛ продолжается регулярный чемпионат
Питтсбург – Бостон – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Рейнджерс – Баффало – 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Филадельфия – Нью-Джерси – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, по буллитам - 3:2)
Тампа-Бэй – Коламбус – 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
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