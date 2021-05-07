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НХЛ: Питтсбург разбил Баффало, успехи Бостона и Ванкувера

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжается регулярный чемпионат

НХЛ: Питтсбург разбил Баффало, успехи Бостона и Ванкувера

фото - twitter.com

Новина українською

Питтсбург – Баффало – 8:4 (2:1, 3:2, 3:1)

Каролина – Чикаго – 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Бостон – Рейнджерс – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Торонто – Монреаль – 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Айлендерс – Нью-Джерси – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Эдмонтон – Ванкувер – 3:6 (2:4, 0:1, 1:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз ХК Бостон Брюинз
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