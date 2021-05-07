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Канада усмирила Россию в финале юниорского ЧМ по хоккею
Подтвердили статус главной хоккейной нации мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Канады U-18 в финале юниорского чемпионата мира обыграла сверстников из России 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) и завоевала четвертый титул в этой возрастной категории.
Главным героем решающего матча стал 17-летний фаворит драфта НХЛ-2022 Шейн Райт, на счету которого дубль и результативная передача.
На групповом этапе чемпионата мира Канада выиграла 4 матча с разницей 28-5, а в трех матчах плей-офф «Кленовые листья» отгрузили в ворота соперников еще 23 шайбы.
Одним из главных открытий юниорского чемпионата мира стал 15-летний Коннор Бедард, который в 7 матчах набрал 14 очков (7+7).
Звание лучшего бомбардира чемпионата мира U-18 досталось 16-летнему россиянину Матвею Мичкову – 16 очков (12+4) в 7 матчах.
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