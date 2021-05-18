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Украина пропустила 9 шайб в товарищеском матче с Австрией

Хоккей
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Третье поражение команды на Beat COVID-19

Украина пропустила 9 шайб в товарищеском матче с Австрией

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Новина українською

После неудач в матчах с Польшей и Румынией сборная Украины по хоккею потерпела сокрушительное поражение в противостоянии с австрийцами.

На девять пропущенных шайб результативными бросками у «сине-желтых» смогли ответить Сергей Бабинец, Игорь Мережко и Андрей Денискин. Две из трех шайб украинцы забросили в большинстве.

Австрия – Украина 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)

Стоит отметить, что Украина не может обыграть Австрию с мая 2002 года. С тех пор команды провели восемь матчей.

Следующий матч на международном товарищеском турнире в Словении сборная Украины проведет 20 мая против Франции.

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В статье: сборная Украины по хоккею
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