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Украина пропустила 9 шайб в товарищеском матче с Австрией
Третье поражение команды на Beat COVID-19
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После неудач в матчах с Польшей и Румынией сборная Украины по хоккею потерпела сокрушительное поражение в противостоянии с австрийцами.
На девять пропущенных шайб результативными бросками у «сине-желтых» смогли ответить Сергей Бабинец, Игорь Мережко и Андрей Денискин. Две из трех шайб украинцы забросили в большинстве.
Австрия – Украина 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)
Стоит отметить, что Украина не может обыграть Австрию с мая 2002 года. С тех пор команды провели восемь матчей.
Следующий матч на международном товарищеском турнире в Словении сборная Украины проведет 20 мая против Франции.
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