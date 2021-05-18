Украина пропустила 9 шайб в товарищеском матче с Австрией

После неудач в матчах с Польшей и Румынией сборная Украины по хоккею потерпела сокрушительное поражение в противостоянии с австрийцами.

На девять пропущенных шайб результативными бросками у «сине-желтых» смогли ответить Сергей Бабинец, Игорь Мережко и Андрей Денискин. Две из трех шайб украинцы забросили в большинстве.

Австрия – Украина 9:3 (1:0, 5:1, 3:2)

Стоит отметить, что Украина не может обыграть Австрию с мая 2002 года. С тех пор команды провели восемь матчей.

Следующий матч на международном товарищеском турнире в Словении сборная Украины проведет 20 мая против Франции.