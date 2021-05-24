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Сборная Словакии добыла историческую победу над Россией

Хоккей
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Словаки сумели навязать свою игру

Сборная Словакии добыла историческую победу над Россией

Новина українською

Сборная Словакии провела третий матч на чемпионате мира в Риге (Латвия). Их соперниками стала Россия, которую они успешно обыграли. Стоит отметить, что для россиян это поражение стало третьим в очных встречах за 17 лет.

В последний раз россияне уступали словакам в 2004 году на групповом этапе чемпионата мира в Остраве.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода. Лишь на 30-й минуте Келеман вывел словаков вперёд. Через две минуты Барабанов сравнял счёт, реализовав большинство. Вторую шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления. А уже на последних минутах Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.

Чемпионат мира по хоккею. Групповой раунд

Группа A

Словакия — Россия — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

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В статье: сборная России по хоккею сборная Словакии по хоккею чемпионат мира по хоккею
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