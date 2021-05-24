Главный тренер сборной Словакии по хоккею прокомментировал победу над сборной России

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи рассказал о победе его команды в матче с Россией на чемпионате мира по хоккею (3:1).

"Мы играли с невероятно хорошей командой, старались фокусироваться на их сильных качествах. Говорили о том, что нам надо сделать — играть жёстко, быстро, не терять позицию и шайбу. Был отрезок во втором периоде, когда соперник заставил нас носиться по своей зоне. Но мы с этим справились, ребята бились до последней секунды. После того как мы вышли вперёд в третьем периоде, действовали собранно как с шайбой, так и без неё. Цельная игра на протяжении всего матча.

Не беспокоит ли, что игроков перехлестнёт уверенность? Это всегда проблема. Группа игроков делает неожиданные вещи и внезапно начинает торопить. Мы же обговорили этот вопрос сразу после игры, сейчас у нас пара выходных, можно будет отдохнуть, особенно ребятам вроде Студенича. Мы проходили все шаги и понимаем, что это только один шаг на очень большой лестнице. Они играли как команда, поддерживали друг друга. Нам надо продолжать в том же духе. Никто не будет складывать перед нами лапки, никто не будет нас бояться. Наша задача — показывать свой хоккей все 60 минут в каждом матче", — передаёт слова Рэмзи корреспондент "Чемпионата" Елена Кузнецова.