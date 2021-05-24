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Сборная Чехии добыла первую победу на чемпионате мира
Она обыграла сборную Беларуси
На чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), завершился очередной матч группового этапа. Сборная Чехии в овертайме дожала сборную Беларуси — 3:2.
В начале второго периода счёт в матче открыл форвард белорусов Егор Шарангович. Но уже через четыре минуты Ян Коварж восстановил равновесие в счёте, а затем Филип Задина вывел чехов вперёд. В овертайм игру перевёл Владислав Ерёменко.
Впрочем, в формате 3 на 3 команды поиграли менее двух минут. Победную шайбу забросил Доминик Кубалик.
Стоит отметить, что для сборной Чехии эта победа стала первой на турнире.
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