Сборная Чехии добыла первую победу на чемпионате мира

На чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия), завершился очередной матч группового этапа. Сборная Чехии в овертайме дожала сборную Беларуси — 3:2.

В начале второго периода счёт в матче открыл форвард белорусов Егор Шарангович. Но уже через четыре минуты Ян Коварж восстановил равновесие в счёте, а затем Филип Задина вывел чехов вперёд. В овертайм игру перевёл Владислав Ерёменко.

Впрочем, в формате 3 на 3 команды поиграли менее двух минут. Победную шайбу забросил Доминик Кубалик.

Стоит отметить, что для сборной Чехии эта победа стала первой на турнире.