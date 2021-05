ЧМ-2021. Сборная Великобритании в овертайме вырвала победу у Дании

Сегодня, 25 мая, на арене "Олимпийский спортивный центр" прошёл очередной матч чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Великобритании и Дании. Датчане одержали победу в овертайме.

25 мая. ЧМ-2021

Великобритания - Дания 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).

На третьей минуте Великобритания открыла счёт благодаря голу Бена О’Коннора, на 11-й Юлиан Якобсен сравнял счёт, а на 14-й Никлас Йенсен вывел датчан вперёд. На 57-й минуте Майк Хэммонд снова сделал счёт равным, а на пятой минуте овертайма отличился Маркус Лауридсен и принёс победу датчанам.

Denmark posted its second victory of the tournament, bouncing back from defeat against Switzerland to see off Great Britain at the Olympic Sports Centre in Riga.????????????????



Here are the highlights.????#GBRDEN #IIHFWorlds @DKIshockey @TeamGBicehockey pic.twitter.com/PuSL6WiNTh