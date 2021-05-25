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ЧМ-2021. Сборная Великобритании в овертайме вырвала победу у Дании
Команды разобрались лишь в дополнительное время
Фото: Pribalt.info
Сегодня, 25 мая, на арене "Олимпийский спортивный центр" прошёл очередной матч чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Великобритании и Дании. Датчане одержали победу в овертайме.
25 мая. ЧМ-2021
Великобритания - Дания 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).
На третьей минуте Великобритания открыла счёт благодаря голу Бена О’Коннора, на 11-й Юлиан Якобсен сравнял счёт, а на 14-й Никлас Йенсен вывел датчан вперёд. На 57-й минуте Майк Хэммонд снова сделал счёт равным, а на пятой минуте овертайма отличился Маркус Лауридсен и принёс победу датчанам.
Denmark posted its second victory of the tournament, bouncing back from defeat against Switzerland to see off Great Britain at the Olympic Sports Centre in Riga.????????????????— IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2021
Here are the highlights.????#GBRDEN #IIHFWorlds @DKIshockey @TeamGBicehockey pic.twitter.com/PuSL6WiNTh
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