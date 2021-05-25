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ЧМ-2021. Сборная Великобритании в овертайме вырвала победу у Дании

Хоккей
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Команды разобрались лишь в дополнительное время

ЧМ-2021. Сборная Великобритании в овертайме вырвала победу у Дании

Фото: Pribalt.info

Новина українською

Сегодня, 25 мая, на арене "Олимпийский спортивный центр" прошёл очередной матч чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Великобритании и Дании. Датчане одержали победу в овертайме.

25 мая. ЧМ-2021

Великобритания - Дания 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0).

На третьей минуте Великобритания открыла счёт благодаря голу Бена О’Коннора, на 11-й Юлиан Якобсен сравнял счёт, а на 14-й Никлас Йенсен вывел датчан вперёд. На 57-й минуте Майк Хэммонд снова сделал счёт равным, а на пятой минуте овертайма отличился Маркус Лауридсен и принёс победу датчанам.

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В статье: сборная Великобритании по хоккею сборная Дании по хоккею
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