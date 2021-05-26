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Сборная Канады добыла первую победу на чемпионате мира

Хоккей
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Канадцы обыграли Норвегию

Сборная Канады добыла первую победу на чемпионате мира

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Канады встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

На первой минуте встречи счёт открыл канадский нападающий Коннор Браун. На 11-й минуте большинство реализовал Адам Энрике, увеличив преимущество сборной Канады. На 30-й минуте одну шайбу отыграл Томас Ольсен. На 31-й минуте норвежцы сравняли счёт усилиями Матса Россели Ольсена.

На 35-й минуте снова вперёд канадцев вывел нападающий Эндрю Манджапане. На 51-й минуте в меньшинстве четвёртую шайбу в ворота норвежцев забросил Энрике, оформив дубль.

ЧМ-2021. Группа B. 26 мая

Канада - Норвегия 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Сборная Канады одержала первую победу на турнире. После четырёх игр они занимают шестое место, набрав три очка. Норвежцы (3) – седьмые.

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Норвегии по хоккею
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