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Сборная Канады добыла первую победу на чемпионате мира
Канадцы обыграли Норвегию
фото - USA TODAY Sports
Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Канады встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).
На первой минуте встречи счёт открыл канадский нападающий Коннор Браун. На 11-й минуте большинство реализовал Адам Энрике, увеличив преимущество сборной Канады. На 30-й минуте одну шайбу отыграл Томас Ольсен. На 31-й минуте норвежцы сравняли счёт усилиями Матса Россели Ольсена.
На 35-й минуте снова вперёд канадцев вывел нападающий Эндрю Манджапане. На 51-й минуте в меньшинстве четвёртую шайбу в ворота норвежцев забросил Энрике, оформив дубль.
ЧМ-2021. Группа B. 26 мая
Канада - Норвегия 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Сборная Канады одержала первую победу на турнире. После четырёх игр они занимают шестое место, набрав три очка. Норвежцы (3) – седьмые.
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