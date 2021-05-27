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Сборная Чехии сумела отыграться с 0:2 и вырвать победу у Швеции

Хоккей
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Получился крутой камбэк

Сборная Чехии сумела отыграться с 0:2 и вырвать победу у Швеции

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Сегодня, 27 мая, в Риге (Латвия) проходят матчи седьмого игрового дня чемпионата мира. Сборная Швеции встречалась с командой Чехии и уступила.

27 мая. ЧМ-2021

Швеция - Чехия 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Шведы забросили две шайбы в первом периоде: сначала отличился Андреас Вингерли с передачи Макса Фриберга, затем шайбу забросил Рикард Раккель. Ему ассистировали Адриан Кемпе и Магнус Нюгрен.

В третьем периоде чехи не только отыгрались, но и вышли вперёд. На 42-й минуте Якуб Врана отыграл первую шайбу, на 45-й Ян Коварж сравнял счёт, а на 49-й Лукаш Клок забросил третью шайбу Чехии. Ещё один гол на счету Якуба Флека, который забросил в пустые ворота.

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В статье: сборная Чехии по хоккею сборная Швеции по хоккею
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