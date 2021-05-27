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Сборная Чехии сумела отыграться с 0:2 и вырвать победу у Швеции
Получился крутой камбэк
Сегодня, 27 мая, в Риге (Латвия) проходят матчи седьмого игрового дня чемпионата мира. Сборная Швеции встречалась с командой Чехии и уступила.
27 мая. ЧМ-2021
Швеция - Чехия 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)
Шведы забросили две шайбы в первом периоде: сначала отличился Андреас Вингерли с передачи Макса Фриберга, затем шайбу забросил Рикард Раккель. Ему ассистировали Адриан Кемпе и Магнус Нюгрен.
В третьем периоде чехи не только отыгрались, но и вышли вперёд. На 42-й минуте Якуб Врана отыграл первую шайбу, на 45-й Ян Коварж сравнял счёт, а на 49-й Лукаш Клок забросил третью шайбу Чехии. Ещё один гол на счету Якуба Флека, который забросил в пустые ворота.
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