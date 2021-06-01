  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Монреаль выбил Торонто, Айлендерс ответили Бостону
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Монреаль выбил Торонто, Айлендерс ответили Бостону

Хоккей
(2 голосов)

В НХЛ продолжается розыгрыш Кубка Стэнли

НХЛ: Монреаль выбил Торонто, Айлендерс ответили Бостону

фото - nhl.com

Новина українською

Торонто – Монреаль – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Счет в серии – 3:4

Бостон – Айлендерс – 3:4 (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)

Счет в серии – 1:1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Айлендерс
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...