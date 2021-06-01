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НХЛ: Монреаль выбил Торонто, Айлендерс ответили Бостону
В НХЛ продолжается розыгрыш Кубка Стэнли
фото - nhl.com
Торонто – Монреаль – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Счет в серии – 3:4
Бостон – Айлендерс – 3:4 (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)
Счет в серии – 1:1
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