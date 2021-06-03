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Сборная США разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира

Хоккей
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Американцы доминировали с первых минут

Сборная США разгромила Словакию в четвертьфинальном матче чемпионата мира

Новина українською

В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборной США и Словакии.
Матч закончился убедительной победой американцев со счётом 6:1. На 13-й минуте счёт в матче открыл Брайан Бойл. Ещё через две минуты Колин Блэквелл удвоил преимущество своей команды. Третью шайбу в концовке периода забросил Конор Гарланд.

В середине второго периода Петер Цегларик сократил отставание словаков в счёте, но затем Блэквелл оформил дубль.

В третьем периоде отличился Александр Хмелевски, а уже в самой концовке точку в матче поставил Гарланд, который также оформил дубль.

Напомним, что сегодня, 3 июня, состоятся все четыре четвертьфинала.

ЧМ-2021.1/4 финала.

США - Словакия 6:1 ( 3:0, 1:1, 2:0)

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В статье: сборная Словакии по хоккею сборная США по хоккею
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