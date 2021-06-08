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НХЛ: Монреаль всухую закрыл серию с Виннипегом, Айлендерс огорчили Бостон
В НХЛ продолжаются серии второго раунда Кубка Стэнли
фото - nhl.com
Монреаль – Виннипег – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Счет в серии – 4:0
Бостон – Айлендерс – 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Счет в серии – 2:3
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