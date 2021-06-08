  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ: Монреаль всухую закрыл серию с Виннипегом, Айлендерс огорчили Бостон
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ: Монреаль всухую закрыл серию с Виннипегом, Айлендерс огорчили Бостон

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ продолжаются серии второго раунда Кубка Стэнли

НХЛ: Монреаль всухую закрыл серию с Виннипегом, Айлендерс огорчили Бостон

фото - nhl.com

Новина українською

Монреаль – Виннипег – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Счет в серии – 4:0

Бостон – Айлендерс – 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

Счет в серии – 2:3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Айлендерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...