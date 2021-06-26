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Тампа-Бэй минимально побеждает Айлендерс и выходит в финал Кубка Стэнли

Хоккей
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Результат ночного матча

Тампа-Бэй минимально побеждает Айлендерс и выходит в финал Кубка Стэнли

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 июня состоялся седьмой полуфинальный матч розыгрыша Кубка Стэнли. Вашему вниманию его результат:

НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал

Седьмой матч

"Тампа-Бэй" - "Айлендерс"

1-0 (0-0, 1-0, 0-0),

2 период: 1-0 Гурд (01,49)

Счет в серии: 4-3

Обзор матча:

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В статье: Кубок Стэнли Нью-Йорк Айлендерс Тампа-Бэй
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