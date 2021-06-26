Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тампа-Бэй минимально побеждает Айлендерс и выходит в финал Кубка Стэнли
Результат ночного матча
В ночь с 25 на 26 июня состоялся седьмой полуфинальный матч розыгрыша Кубка Стэнли. Вашему вниманию его результат:
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал
Седьмой матч
"Тампа-Бэй" - "Айлендерс"
1-0 (0-0, 1-0, 0-0),
2 период: 1-0 Гурд (01,49)
Счет в серии: 4-3
Обзор матча:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 26 июня
- Огиря и Гречишкин продолжат карьеру в Кривбассе - СМИ
- Три игрока молодежки Динамо тренируются с Черноморцем
- Монреаль впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...