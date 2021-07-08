Тампа обыграла Монреаль и стала трехкратным обладателем Кубка Стэнли

Тампа-Бэй в пяти матчах закрыла финальную серию против Монреаля и защитила статус сильнейшей команды лиги. В эпоху потолка зарплат подобное в 2016 и 2017 годах удавалось только Питтсбургу.

Самым ценным игроком плей-офф стал голкипер Тампы Андрей Василевский, который в 23 матчах оформил 5 шатаутов.

Тампа-Бэй – Монреаль – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Счет в серии – 4:1