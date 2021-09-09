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Донбасс играет третий матч группового этапа ЛЧ. Текстовая трансляция
Болеем за наших!
Фото: ХК Донбасс / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за матчем третьего тура групповой стадии хоккейной Лиги чемпионов между "Донбассом" и французским "Руаном". Поединок состоится в Руане и начнётся в 21:00 по киевскому времени.
Это третий поединок нашей команды в текущем турнире. Предыдущий матч дончане проиграли по буллитам "Рунгстеду", а после обыграли "Руан" в Киеве.
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Руан - Донбасс в Лиге чемпионов: текстовая трансляция
"Руан" - "Донбасс" 1:1
Шайбы: Гюттиг 30 - Бирюков 20
Второй период
|Время
|Событие
|12
|Численное преимущество не реализовали, ещё и Сигарёва потеряли, который упал на вратаря. Две минуты для игрока "Донбасса".
|10
|"Руан" снова остаётся в меньшинстве! Рейно за толчок вратаря получил две минуты!
|10
|Пропускаем! Три подряд очень острых момента создали хозяева, последний из них реализовав. Ламперье набросил под удар Гюттингу, и тот с пары метров расстрелял Макарова! 1:1
|8
|По итогам прошлого эпизода с удалениями: Ео получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой и ещё две минуты за грубую игру. Поэтому "Руан" и остался без двух игроков.
|8
|Практически все две минуты прошли в зоне "Руана", получилось сделать несколько бросков, но "Руан", в целом, уверенно справился с игрой в защите.
|6
|И ещё одно удаление у "Руана". Сейчас будем разбираться, кого удалили. За что - вряд ли скажем. Эпизод остался за кадром, а повтор решили не показывать. У "Донбасса" будет первое большинство.
|6
|Руанец Ео удалён за удар локтем Медведева. Легионер "Донбасса" встал и тут же ответил, схватив обидчика за шею. Обоюдное удаление у нас.
|3
|"Донбасс" отбился вчетвером, убежал даже в контратаку, но ничего из неё не выжал.
|1
|Сакаловский за грубую игру удалён. Второе удаление в нашей команде в матче.
|1
|Первое вбрасывание во втором периоде за собой оставил "Руан". По вбрасываниям, кстати, мы первый период проиграли 8:11.
Первый период
|Время
|Событие
|20
|Сообразить ответ "Руан" не успел. Уходим на перерыв с приятными эмоциями!
|20
|ГООООООЛ! "Донбасс" открывает счёт за 15 секунд до конца первого периода! После перехвата в чужой зоне и первого броска, который отбил голкипер, Бирюков сыграл на добивании! 0:1, мы впереди!
|19
|Повтор показал, что наши защитники шайбу накрыли сверху, потом уже все начали наваливаться сверху. Никаких гола и удалений по итогу эпизода не было.
|19
|Бросок от синей линии по воротам "Донбасса" от Флада, мяч линию не пересёк, но на пятачке образовалась куча-мала! Судьи берут паузу на видеопросмотр момента!
|18
|Гюттиг по правому краю выскакивал на свидание с Макаровым, но вратарю между ног не пробил.
|16
|Лялька обокрал оппонента в чужой зоне и из-за ворот выкатывался на рамку, но Пинтарич успел переместить ногу к дальней штанге и отбить удар!
|14
|Поджимает "Руан", "Донбассу" в эти минуты очень непросто удаётся держать позиционную оборону.
|12
|Медведев с правого края сместился к центру и бросал в дальний угол, но Пинтарич среагировал! Наш ответ в контратаке!
|11
|Отзащищался "Донбасс" и уже продолжает игру в полном составе.
|11
|Наброс на пятачок перед воротами Макарова, голкипер "Донбасса" сориентировался и забрал шайбу в ловушку.
|9
|Первое удаление в игре. Захаров за подножку получает две минуты.
|8
|Ламперье забыли перед воротами, но его выстрел заблокировали. Ещё один очень неприятный эпизод около нашей рамки.
|6
|Долго держали хозяева шайбу в нашей зоне и наконец-то нашли возможность для броска от Ео, но тот пробить Макарова со средней дистанции не смог.
|4
|Буценко выскакивал на голкипера французов, но не смог его переиграть! Первый серьёзный момент у донецкой команды!
|1
|Сразу же выход два в одного у "Руана"! Но всё обошлось для нас.
|1
|Матч с небольшим опозданием, но всё же стартовал. "Донбасс" оставил за собой первое вбрасывание.
|0
|"Донбасс" (стартовая пятёрка): Макаров - Соколовский, Пангелов-Юлдашев - Лялька, Буценко, Коренчук
|0
|"Руан" (стартовая пятёрка): Пинтарич - Шакиашвили, Ео - Ламперье, Гюттиг, Вигнерс
20:35 Как я уже говорил, это вторая игра "Донбасса" и "Руана" в текущей чемпионской лиге. В воскресенье эти же соперники встречались в Киеве, а завершилась она волевой победой нашего чемпиона 2:1. Кстати, вот видео обзор игры.
20:30 Оба предыдущих матча для "Донбасса" в турнире были домашними и игрались во "Дворце спорта" в Киеве. Сейчас же подопечные Павла Микульчика впервые выйдут на гостевой лёд в поединке Лиги чемпионов. Вряд ли многие на нашем сайте регулярно следят за ЛЧ по хоккею, поэтому предлагаю взглянуть на турнирную таблицу. Как видим, пока дончане занимают проходное в плей-офф второе место, но вся борьба ещё впереди: например, с чемпионом Австрии, "Клагенфуртом", мы ещё не играли ни разу в нынешнем сезоне.
20:20 Всем привет и добро пожаловать на текстовый лайв, посвящённый хоккею! Сегодня мы следим за чемпионом нашей страны, "Донбассом", который проведёт встречу третьего тура группы чемпионской лиги против французского "Руана".
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