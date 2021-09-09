Донбасс играет третий матч группового этапа ЛЧ. Текстовая трансляция

UA-Футбол следит за матчем третьего тура групповой стадии хоккейной Лиги чемпионов между "Донбассом" и французским "Руаном". Поединок состоится в Руане и начнётся в 21:00 по киевскому времени.

Это третий поединок нашей команды в текущем турнире. Предыдущий матч дончане проиграли по буллитам "Рунгстеду", а после обыграли "Руан" в Киеве.

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Руан - Донбасс в Лиге чемпионов: текстовая трансляция

"Руан" - "Донбасс" 1:1

Шайбы: Гюттиг 30 - Бирюков 20

Второй период

Время Событие 12 Численное преимущество не реализовали, ещё и Сигарёва потеряли, который упал на вратаря. Две минуты для игрока "Донбасса". 10 "Руан" снова остаётся в меньшинстве! Рейно за толчок вратаря получил две минуты! 10 Пропускаем! Три подряд очень острых момента создали хозяева, последний из них реализовав. Ламперье набросил под удар Гюттингу, и тот с пары метров расстрелял Макарова! 1:1 8 По итогам прошлого эпизода с удалениями: Ео получил две минуты за игру высоко поднятой клюшкой и ещё две минуты за грубую игру. Поэтому "Руан" и остался без двух игроков. 8 Практически все две минуты прошли в зоне "Руана", получилось сделать несколько бросков, но "Руан", в целом, уверенно справился с игрой в защите. 6 И ещё одно удаление у "Руана". Сейчас будем разбираться, кого удалили. За что - вряд ли скажем. Эпизод остался за кадром, а повтор решили не показывать. У "Донбасса" будет первое большинство. 6 Руанец Ео удалён за удар локтем Медведева. Легионер "Донбасса" встал и тут же ответил, схватив обидчика за шею. Обоюдное удаление у нас. 3 "Донбасс" отбился вчетвером, убежал даже в контратаку, но ничего из неё не выжал. 1 Сакаловский за грубую игру удалён. Второе удаление в нашей команде в матче. 1 Первое вбрасывание во втором периоде за собой оставил "Руан". По вбрасываниям, кстати, мы первый период проиграли 8:11.

Первый период

Время Событие 20 Сообразить ответ "Руан" не успел. Уходим на перерыв с приятными эмоциями! 20 ГООООООЛ! "Донбасс" открывает счёт за 15 секунд до конца первого периода! После перехвата в чужой зоне и первого броска, который отбил голкипер, Бирюков сыграл на добивании! 0:1, мы впереди! 19 Повтор показал, что наши защитники шайбу накрыли сверху, потом уже все начали наваливаться сверху. Никаких гола и удалений по итогу эпизода не было. 19 Бросок от синей линии по воротам "Донбасса" от Флада, мяч линию не пересёк, но на пятачке образовалась куча-мала! Судьи берут паузу на видеопросмотр момента! 18 Гюттиг по правому краю выскакивал на свидание с Макаровым, но вратарю между ног не пробил. 16 Лялька обокрал оппонента в чужой зоне и из-за ворот выкатывался на рамку, но Пинтарич успел переместить ногу к дальней штанге и отбить удар! 14 Поджимает "Руан", "Донбассу" в эти минуты очень непросто удаётся держать позиционную оборону. 12 Медведев с правого края сместился к центру и бросал в дальний угол, но Пинтарич среагировал! Наш ответ в контратаке! 11 Отзащищался "Донбасс" и уже продолжает игру в полном составе. 11 Наброс на пятачок перед воротами Макарова, голкипер "Донбасса" сориентировался и забрал шайбу в ловушку. 9 Первое удаление в игре. Захаров за подножку получает две минуты. 8 Ламперье забыли перед воротами, но его выстрел заблокировали. Ещё один очень неприятный эпизод около нашей рамки. 6 Долго держали хозяева шайбу в нашей зоне и наконец-то нашли возможность для броска от Ео, но тот пробить Макарова со средней дистанции не смог. 4 Буценко выскакивал на голкипера французов, но не смог его переиграть! Первый серьёзный момент у донецкой команды! 1 Сразу же выход два в одного у "Руана"! Но всё обошлось для нас. 1 Матч с небольшим опозданием, но всё же стартовал. "Донбасс" оставил за собой первое вбрасывание. 0 "Донбасс" (стартовая пятёрка): Макаров - Соколовский, Пангелов-Юлдашев - Лялька, Буценко, Коренчук 0 "Руан" (стартовая пятёрка): Пинтарич - Шакиашвили, Ео - Ламперье, Гюттиг, Вигнерс

20:35 Как я уже говорил, это вторая игра "Донбасса" и "Руана" в текущей чемпионской лиге. В воскресенье эти же соперники встречались в Киеве, а завершилась она волевой победой нашего чемпиона 2:1. Кстати, вот видео обзор игры.

20:30 Оба предыдущих матча для "Донбасса" в турнире были домашними и игрались во "Дворце спорта" в Киеве. Сейчас же подопечные Павла Микульчика впервые выйдут на гостевой лёд в поединке Лиги чемпионов. Вряд ли многие на нашем сайте регулярно следят за ЛЧ по хоккею, поэтому предлагаю взглянуть на турнирную таблицу. Как видим, пока дончане занимают проходное в плей-офф второе место, но вся борьба ещё впереди: например, с чемпионом Австрии, "Клагенфуртом", мы ещё не играли ни разу в нынешнем сезоне.

20:20 Всем привет и добро пожаловать на текстовый лайв, посвящённый хоккею! Сегодня мы следим за чемпионом нашей страны, "Донбассом", который проведёт встречу третьего тура группы чемпионской лиги против французского "Руана".