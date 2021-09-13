УХЛ опубликовала календарь на сезон 2021/22

Украинская хоккейная лига завершила работу над календарём матчей чемпионата УХЛ сезона 2021/22. Как сообщалось ранее, регулярный сезон начнется 17 сентября матчем между финалистами минувшего сезона – "Донбассом" и "Соколом". Этот поединок состоится на ледовой арене в Краматорске.

Регулярный чемпионат будет состоять из 168 матчей. Таким образом, каждая команда проведет по 42 матча (21 – дома, 21 – на выезде). Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля.

В календаре учтены пожелания клубов, транслятора и IIHF касательно международных пауз. В частности, Спортивным департаментом УХЛ заложены перерывы на три международные паузы для сборных Украины, а также пауза для проведения Кубка Украины.