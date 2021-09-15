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Сборная Украины по хоккею будет привлекать легионеров

Хоккей
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Состав нашей сборной пока не устраивает тренера

Сборная Украины по хоккею будет привлекать легионеров

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук рассказал, что в национальную сборную будут привлекать легионеров.

"Когда я пришёл в сборную, моей философией было – чтобы играли только наши парни. Но сейчас такая ситуация, что только своими силами побеждать нам будет очень сложно. Конкретные имена сказать не могу.

Все кандидаты должны продемонстрировать, что они достойны и будут всех себя отдавать за нашу сборную. Хотелось бы, чтобы это были игроки из Канады, но такие к нам пока не едут.

Хотим усилить позиции вратаря и центрального нападающего, ещё может защитника", – сказал Шахрайчук.

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В статье: хоккей
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Источник:
ISport

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