Сборная Украины по хоккею будет привлекать легионеров

Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук рассказал, что в национальную сборную будут привлекать легионеров.

"Когда я пришёл в сборную, моей философией было – чтобы играли только наши парни. Но сейчас такая ситуация, что только своими силами побеждать нам будет очень сложно. Конкретные имена сказать не могу.

Все кандидаты должны продемонстрировать, что они достойны и будут всех себя отдавать за нашу сборную. Хотелось бы, чтобы это были игроки из Канады, но такие к нам пока не едут.

Хотим усилить позиции вратаря и центрального нападающего, ещё может защитника", – сказал Шахрайчук.