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Сборная Украины по хоккею будет привлекать легионеров
Состав нашей сборной пока не устраивает тренера
Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук рассказал, что в национальную сборную будут привлекать легионеров.
"Когда я пришёл в сборную, моей философией было – чтобы играли только наши парни. Но сейчас такая ситуация, что только своими силами побеждать нам будет очень сложно. Конкретные имена сказать не могу.
Все кандидаты должны продемонстрировать, что они достойны и будут всех себя отдавать за нашу сборную. Хотелось бы, чтобы это были игроки из Канады, но такие к нам пока не едут.
Хотим усилить позиции вратаря и центрального нападающего, ещё может защитника", – сказал Шахрайчук.
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