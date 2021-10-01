Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сокол уверенно обыграл Кременчук в матче пятого тура УХЛ
Гости совершили камбек
Сегодня, 1 октября, в Кременчуге в рамках пятого тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Кременчук" принимал киевский "Сокол".
Первый период команды провели на высоких скоростях и с обилием опасных атак.
Второй отрезок встречи "Кременчук" начал с заброшенной шайбы. Однако, еще до перерыва "Сокол" не только отыгрался, но и вышел вперед. А под конец периода Андрей Михнов в меньшинстве совершил красивый сольный проход и удвоил преимущество "Сокола".
Третий период "Сокол" начал с заброшенной шайбы. На экваторе периода "Кременчук" смог усилиями Давида Сибилевича сократить отставание в счете до двух шайб. Однако на большее у кременчужан не хватило сил и времени.
"Кременчук" - "Сокол" 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Популярное сейчас
- Севидов - о травме Траоре: Шахтёр обязан решить эту проблему
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
- Стало известно, сколько зрителей посетило матч Заря - Рома в Запорожье
- Расизм в украинском хоккее: форвард Кременчуга имитировал поедание банана
- Подруга звезды Ромы публикует сексуальные фото в белье пока ее парень помогал громить Зарю. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила