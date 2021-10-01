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Сокол уверенно обыграл Кременчук в матче пятого тура УХЛ

Хоккей
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Гости совершили камбек

Сокол уверенно обыграл Кременчук в матче пятого тура УХЛ

Новина українською

Сегодня, 1 октября, в Кременчуге в рамках пятого тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Кременчук" принимал киевский "Сокол".

Первый период команды провели на высоких скоростях и с обилием опасных атак.

Второй отрезок встречи "Кременчук" начал с заброшенной шайбы. Однако, еще до перерыва "Сокол" не только отыгрался, но и вышел вперед. А под конец периода Андрей Михнов в меньшинстве совершил красивый сольный проход и удвоил преимущество "Сокола".

Третий период "Сокол" начал с заброшенной шайбы. На экваторе периода "Кременчук" смог усилиями Давида Сибилевича сократить отставание в счете до двух шайб. Однако на большее у кременчужан не хватило сил и времени.

"Кременчук" - "Сокол" 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

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В статье: ХК Сокол (Киев) Кременчук
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