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Женская сборная Украины назвала состав на тренировочные сборы

Хоккей
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Сборы состоятся 30 октября

Женская сборная Украины назвала состав на тренировочные сборы

Новина українською

30 октября женская сборная Украины по хоккею проведёт учебно-тренировочные сборы. Команда проведёт подготовку на льду броварского "Терминала".

В состав национальной сборной Украины вошли:

Вратари: Юлиана Вильгань ( "Шершни"), Анна Харьковская ( "Пантеры"), Ирина Заиченко ( "Украиночка")

Защитники: Татьяна Ткаченко ( "Королевы Днепра"), Марина Кобчук, Мария Громова, Марина Криворучко, Александра Машкина (все - "Украиночки"), Дарья Рожок ( "Пантеры"), Виктория Денисенко ("Королевы Днепра"), София Зеленская ("Пантеры")

Нападающие: Екатерина Андрущенко, Юлия Добровольская, Элен Алипова, Элизабет Алипова (все - "Украиночка"), Виктория Ценова ( "Днепровские Белки"), Алика Гадлия ( "Королевы Днепра"), Антонина Роганова, София Благая, Кристина Загрекова, Ангелина Майфельд (все - "Украиночка"), Варвара Измайлова ("Пантеры"), Полина Телегина, Кристина Дрофа ("Королевы Днепра").

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В статье: Женская сборная Украины по хоккею
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Источник:
УХЛ

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