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НХЛ: Айлендерс огорчили Вегас, выездные победы Нэшвилла и Детройта
Результаты матчей дня в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бостон – Сан-Хосе – 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)
Миннесота – Нэшвилл – 2:5 (0:3, 2:2, 0:0)
Чикаго – Детройт – 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Вегас – Айлендерс – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
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