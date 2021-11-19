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НХЛ. Питтсбург уничтожил Монреаль, победы Тампы и Эдмонтона

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Питтсбург уничтожил Монреаль, победы Тампы и Эдмонтона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Торонто – Рейнджерс – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Филадельфия – Тампа-Бэй – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Монреаль – Питтсбург – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Флорида – Нью-Джерси – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Баффало – Калгари – 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

Миннесота – Даллас – 7:2 (2:0, 1:0, 4:2)

Сент-Луис – Сан-Хосе – 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Аризона – Коламбус – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:0)

Эдмонтон – Виннипег 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, по буллитам – 2:0)

Анахайм – Каролина 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Вегас – Детройт 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз
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