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Названа дата старта хоккейной Суперлиги

Хоккей
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Она запланирована на декабрь

Названа дата старта хоккейной Суперлиги

Новина українською

Чемпионат украинской хоккейной Суперлиги стартует в первой декаде декабря. Предварительно 7 или 8 числа.

Сейчас активно ведутся работы по запуску новой лиги и формируется календарь матчей. В зависимости от окончательного состава участников Суперлиги каждая команда сыграет до 30 поединков регулярного чемпионата.

На данный момент подтвердили свое участие в новой лиге: ХК "Мариуполь", ХК "Краматорск", ХК "Донбасс" (Донецк), ХК "Белый Барс" (Белая Церковь), СК "Сокол" (Киев), ХК "Молодая Гвардия" (Дружковка).

Также Суперлига ждет ответа от МХК "Динамо" (Харьков). Приглашение войти в лигу отправили ХК "Кременчуг"

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В статье: Суперлига
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Источник:
XSport.ua

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