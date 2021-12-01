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Вратарь Сент-Луиса пропустил шайбу после броска с центра площадки. ВИДЕО
Большой курьез в НХЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер Сент-Луиса Джордан Биннингтон в матче регулярного чемпионата НХЛ против Тампы-Бэй (4:3, Б) умудрился пропустить шайбу в ворота после того, как форвард Молний Эрик Чернак с центра площадки выполнил вбрасывания в зону соперника.
Биннингтон после чудовищного ляпа до конца матча больше не пропустил ни одной шайбы, а в серии буллитов отразил три броска и помог своей команде одержать волевую победу.
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