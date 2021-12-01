  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Вратарь Сент-Луиса пропустил шайбу после броска с центра площадки. ВИДЕО
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Сент-Луиса пропустил шайбу после броска с центра площадки. ВИДЕО

Хоккей
(1 голосов)

Большой курьез в НХЛ

Вратарь Сент-Луиса пропустил шайбу после броска с центра площадки. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер Сент-Луиса Джордан Биннингтон в матче регулярного чемпионата НХЛ против Тампы-Бэй (4:3, Б) умудрился пропустить шайбу в ворота после того, как форвард Молний Эрик Чернак с центра площадки выполнил вбрасывания в зону соперника.

Биннингтон после чудовищного ляпа до конца матча больше не пропустил ни одной шайбы, а в серии буллитов отразил три броска и помог своей команде одержать волевую победу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Сент-Луис Блюз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...