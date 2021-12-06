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НХЛ. Тампа разбила Филадельфию, Эдмонтон разгромно проиграл Лос-Анджелесу

Хоккей
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Результаты матчей дня в НХЛ

НХЛ. Тампа разбила Филадельфию, Эдмонтон разгромно проиграл Лос-Анджелесу

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Филадельфия – Тампа-Бэй – 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Коламбус – Сан-Хосе – 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)

Айлендерс – Чикаго – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)

Виннипег – Торонто – 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)

Эдмонтон – Лос-Анджелес – 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Вегас – Калгари – 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз
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