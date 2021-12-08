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Хоккеисты Анахайма забросили гениальную шайбу в матче НХЛ. ВИДЕО

Хоккей
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Хоккеисты Анахайма забросили гениальную шайбу в матче НХЛ. ВИДЕО

фото - nhl.com

Новина українською

Анахайм в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0 обыграл Баффало.

Настоящим украшением матче стал момент на пятой минуте второго периода, когда новичок Дакс Тревор Зеграс из-за ворот отдал лакросс-ассист на Сонни Милано, а тот броском с лета отправил шайбу в ворота.

Сонни Милано забросил 8-ю шайбу в сезоне, всего же у 25-летнего нападающего 20 очков (8+12) в 22 матчах регулярного чемпионата.

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В статье: НХЛ Анахайм Дакс
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