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Хоккеисты Анахайма забросили гениальную шайбу в матче НХЛ. ВИДЕО
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фото - nhl.com
Анахайм в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0 обыграл Баффало.
Настоящим украшением матче стал момент на пятой минуте второго периода, когда новичок Дакс Тревор Зеграс из-за ворот отдал лакросс-ассист на Сонни Милано, а тот броском с лета отправил шайбу в ворота.
Сонни Милано забросил 8-ю шайбу в сезоне, всего же у 25-летнего нападающего 20 очков (8+12) в 22 матчах регулярного чемпионата.
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