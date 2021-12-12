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Украина разгромно победила Эстонию в стартовом матче чемпионата мира

Хоккей
(1 голосов)

Поздравляем наших ребят

Украина разгромно победила Эстонию в стартовом матче чемпионата мира

UA-Футбол
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Сегодня, 12 декабря, в Эстонии начался молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе IB. В первом поединке на мундиале национальная сборная Украины уверенно обыграла хозяев соревнований.

Счет встречи 7-2 в пользу наших спортсменов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею

Дивизион IB

Таллин, Эстония

Эстония – Украина – 2:7 (1:2, 1:4, 0:1)

1 период: 0:1 Грабовецкий (02:10); 0:2 Коржилецкий (08:36); 1:2 Степанов (16:51);

2 период: 1:3 Трахт (21:23); 1:4 Коржилецкий (27:13); 1:5 Гончаренко (28:11); 1:6 Гончаренко (29:46);

2:6 Концеус (31:34);

3 период: 2:7 Гребеник (49:25).

Отметим, что уже во вторник, 14 декабря, Украина сыграет против команды Японии.

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В статье: Украина Эстония чемпионат мира по хоккею
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